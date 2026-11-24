A 21 anni Gaia De Rossi ha già deciso quale ruolo vuole riconoscere alle due donne che fanno parte della sua storia familiare. La figlia maggiore dell'ex calciatore della Roma e di Tamara Pisnoli vuole essere adottata da Sarah Felberbaum, seconda moglie del padre, con cui è cresciuta negli ultimi anni. La madre biologica si oppone alla procedura e la questione è arrivata davanti al Tribunale civile di Roma. "Si è costituita in giudizio solo per farmi un dispetto, ma per me esiste solo una madre e quella madre è Sarah", ha dichiarato la ragazza, convinta che il contrasto non sia dettato da un reale interesse nei suoi confronti.