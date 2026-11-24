La figlia di De Rossi contro Tamara Pisnoli: "Ostacola l'adozione. Mia madre per me è Sarah"
La giovane ha ribadito la propria volontà, spiegando di non avere più rapporti con la madre biologica da molto tempo: "Si è costituita in giudizio solo per farmi un dispetto"
A 21 anni Gaia De Rossi ha già deciso quale ruolo vuole riconoscere alle due donne che fanno parte della sua storia familiare. La figlia maggiore dell'ex calciatore della Roma e di Tamara Pisnoli vuole essere adottata da Sarah Felberbaum, seconda moglie del padre, con cui è cresciuta negli ultimi anni. La madre biologica si oppone alla procedura e la questione è arrivata davanti al Tribunale civile di Roma. "Si è costituita in giudizio solo per farmi un dispetto, ma per me esiste solo una madre e quella madre è Sarah", ha dichiarato la ragazza, convinta che il contrasto non sia dettato da un reale interesse nei suoi confronti.
La richiesta di Gaia: "Non vedo mia madre da dieci anni"
La ragazza ha ribadito la propria volontà di diventare figlia adottiva di Felberbaum, spiegando di non avere più rapporti con Pisnoli da molto tempo. Già il 2 ottobre scorso, durante un'audizione davanti al giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, aveva raccontato: "Sono 10 anni che non la vedo". Le sue dichiarazioni erano state raccolte in un verbale di tre pagine, alla presenza anche dell'attrice, assistita dall'avvocato Antonio Conte, già legale di Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi.
Nella più recente udienza, Gaia ha confermato la propria posizione anche attraverso una memoria scritta: "Voglio essere adottata da Sarah Felberbaum, la moglie di papà, Daniele De Rossi. Perché? Non sento mia madre da anni. Si oppone per farmi un dispetto". La ragazza considera dunque l'adozione un passaggio importante per riconoscere formalmente un legame affettivo che, secondo il suo racconto, esiste già da tempo.
L'opposizione di Tamara Pisnoli e la questione dell'eredità
La madre biologica non ha invece dato il proprio consenso alla procedura. Durante l'udienza, il legale di Pisnoli, Simone Ciccotti, ha sostenuto che la donna non sarebbe mai stata coinvolta nella decisione della figlia di chiedere l'adozione, interpretando la scelta come un ripudio nei suoi confronti. La difesa ha inoltre sollevato una questione relativa ai possibili effetti patrimoniali dell'adozione. Secondo l'avvocato, la giurisprudenza richiede di verificare che i diritti degli altri figli minori della persona che adotta non vengano compromessi. Nel caso specifico, si tratta di Olivia Rose, 12 anni, e Noah, 10, nati dalla relazione tra Felberbaum e De Rossi. Il legale ha chiesto quindi un approfondimento per valutare eventuali conseguenze sui loro diritti ereditari.
Resta da chiarire quale pregiudizio concreto potrebbe derivare ai due bambini dall'adozione della sorellastra, considerando che condividono già con Gaia lo stesso padre. È proprio su questo punto che il procedimento potrebbe richiedere ulteriori verifiche.
La decisione del Tribunale: possibile un nuovo confronto
Al termine dell'udienza, il giudice si è riservato di decidere sulle richieste presentate. Le possibilità sono sostanzialmente due: accogliere la domanda di Gaia e consentirle di essere adottata da Felberbaum oppure disporre un'istruttoria più approfondita. In quest'ultimo caso potrebbe essere organizzato un confronto tra le persone coinvolte: da una parte Gaia e Sarah, dall'altra Tamara Pisnoli. Nella valutazione del Tribunale potrebbero entrare anche le rispettive vicende personali e familiari, oltre agli aspetti giuridici legati alla procedura.