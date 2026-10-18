Il 28 maggio 2017, nella partita tra Roma e Genoa, Totti salutava il calcio giocato. Un addio che, al di là delle emozioni vissute allo stadio, avrebbe lasciato un vuoto difficile da colmare. "Mi sono sentito solo, come se fosse morto qualcuno", racconta l'ex capitano giallorosso, spiegando quanto sia stato complicato abituarsi a una vita senza allenamenti, partite e spogliatoio. La fine della carriera ha significato perdere una routine costruita in decenni. "Ero morto dentro", ammette Totti, ricordando di aver rischiato di cadere in depressione. Il calcio aveva occupato gran parte della sua esistenza e trovare nuovi equilibri non è stato immediato.