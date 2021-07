Francesco Totti e Ilary Blasi, chiappe al vento in Sardegna Chi 1 di 17 Chi 2 di 17 Chi 3 di 17 Chi 4 di 17 Chi 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per Francesco Totti e Ilary Blasi "estate" è sinonimo di relax e vacanze in famiglia al mare. Quest'anno per la loro fuga dalla quotidianità hanno scelto Poltu Quatu, in Sardegna. I paparazzi del settimanale "Chi" li hanno beccati in barca insieme ai figli Christian e Chanel con alcuni loro amici. La showgirl sfoggia curve strepitose in bikini, e l'ex calciatore mette in mostra addominali da 10 e lode.