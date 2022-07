Francesco Moser divorzia dopo 41 anni, la moglie infastidita dal clan Rodriguez

Dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, arriva il divorzio di Francesco Moser e Carla Merz. Il ciclista, papà di Ignazio, ex gieffino e fidanzato di Cecilia Rodriguez, era già separato dalla moglie dal 2019, ma ora arrivano i documenti ufficiali che mettono nero su bianco la fine della storia d’amore. Pare pure che a rovinare la serenità di Palù di Giovio, dove vivevano, abbia contribuito il clan Rodriguez.

https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/cecilia-rodriguez-su-moser-francesco-bravissimo-suocero-ma-vuole-mettermi-a-lavorare-_3193930-201902a.shtml

Il fidanzamento tra Ignazio e Cecilia non era stato visto di buon grado dai Moser. All’inizio era stata mamma Carla più favorevole, meno ben disposto l’ex corridore. Poi secondo le voci di paese, le parti si sono invertite e la signora Carla è apparsa sempre più infastidita dal circo mediatico che la presenza del clan Rodriguez (sempre più spesso in trasferta sui monti) creava nel tranquillo paesino del Trentino. I Moser hanno altri due figli, oltre a Ignazio, Francesca e Carlo che si occupano dell’azienda vinicola di famiglia.

https://www.tgcom24.mediaset.it/people/moser-compie-68-anni-aperitivo-milanese-con-i-rodriguez_3215569-201902a.shtml

In questi giorni si festeggia il compleanno di mamma Carlina, e ogni anno Ignazio posta una foto con lei e un dolce messaggio. Per il 2022 l’ex gieffino ha preferito allontanarsi dai monti e andare al mare per festeggiare i suoi 30 anni (li compie proprio il 14 luglio) insieme alla fidanzata Cecilia e agli amici.