Cecilia Rodriguez spala la neve dalla sua casa in Trentino

Auguri Cecilia! Cosa festeggia la combriccola con i calici alzati per la Rodriguez?

In tuta lilla e nuova e con le scarpe da ginnastica ai piedi, in perfetto look da relax milanese, la Rodriguez si è ritrovata in mezzo a una coltre di neve. Ignazio è rimasto con la t-shirt a maniche corte e ha cominciato a togliere lo strato bianco dal cortile di casa Moser.

Cecilia non è stata a guardare e si è data da fare con la pala rossa per spalare la neve dal balcone, mentre il fidanzato la filmava divertito. La sorellina di Belen ha pure rovesciato una palata di neve sul piano sottostante dove abita Francesco Moser e il figlio tra le risate ha detto: “Per fortuna che non ti ha visto il Checco se no…”.

“A Trento c’è tanta neve, abbiamo finito di pulire quasi tutta la strada” ha aggiunto più tardi la Rodriguez mentre giocava con i cagnolini nella vigna. Poi la coppietta ha trascorso la serata con i parenti per festeggiare la nipotina Chiara.

