Francesca Ferragni con il pancione a mollo, guarda la "babymoon" con Riki

L'usanza della babymoon, una romantica vacanza di coppia poche settimane prima del parto, viene dall'America ma anche da noi sta diventando sempre più diffusa. Così attenta alle tendenze, come tutte le donne della famiglia Ferragni, Francesca non si è lasciata sfuggire l'occasione. Insieme a Riccardo ha lasciato il caos milanese per qualche giorno e ha trovato rifugio in un lussuoso hotel vista lago, dove si è rilassata e fatta coccolare tra pranzetti gustosi e bagni in piscina.

La Ferragni inquadra la location favolosa e il panorama incantevole, poi mostra ai follower il pancione al sole. "E' uno degli ultimi weekend in cui siamo solo io e Riki", dice ai follower con tono allusivo mentre si gode la piscina. Ormai è tutto pronto per accogliere il loro principino in famiglia, per la gioia anche delle zie Valentina e Chiara Ferragni e nonna Marina Di Guardo. Poi sarà il momento di pensare ad organizzare le nozze che si preannunciano da favola. Fanno bene ad approfittare ora del relax, li aspetta un periodo decisamente impegnativo.