Francesca Cipriani seminuda in strada per un calendario, un vigile vuole multarla

Che momentaccio per Francesca Cipriani ! Durante lo shooting bollente per un calendario, la ex gieffina è stata fermata da un vigile che ha interrotto la sessione di foto e minacciato di multarla. Il settimanale Nuovo ha immortalato il momento, con la bionda esplosiva in body di pizzo nero e cappello di paglia alle prese con l'agente in divisa. Multa evitata per un pelo, ma che imbarazzo...

Pose sexy e body trasparente che poco lasciava all'immaginazione per la Cipriani che si lasciava fotografare disinibita accanto a una balla di fieno. "Posavo davanti al fotografo per un calendario sexy e qualcuno avrà telefonato alle forze dell’ordine. E’ arrivato un vigile per farmi la multa. Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non volevamo mancare di rispetto a nessuno: per questo avevamo scelto un posto isolato, ma d’estate c’è gente ovunque. Alla fine ho evitato la multa", ha raccontato Francesca.

Anche se ha dovuto interrompere la sessione fotografica, i fan non restano a bocca asciutta. Sui social la Cipriani regala a volontà scatti bollenti, con le curve incontenibili valorizzate da costumi ridottissimi o da abitini striminziti. Seno e lato B sono i suoi punti di forza e lei non perde occasione di metterli in risalto. E quando abbassa l'elastico degli slip, i follower vanno in estasi.

