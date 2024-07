Tante volte si è parlato di una passione tra Francesca Chillemi e Can Yaman. I due sono protagonisti di “Viola come il mare” e trascorrono molte ore insieme per registrare la fiction. Atteggiamenti complici e foto avevano fatto ipotizzare un flirt in corso, ma non è mai arrivata alcuna certezza. Anzi. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, l’attrice aveva chiarito: "Recentemente Can Yaman ha dichiarato che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. Come lo hai stregato?” è stata la domanda a cui la Chillemi ha risposto: “Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto". Ma se lei ha schivato il gossip, ancora peggio ha fatto Yaman rilanciando: "Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario”.