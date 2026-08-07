Samira Lui conquista i fan con un nuovo selfie in vacanza

© Instagram | Due storie pubblicate da Samira Lui
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Ogni nuovo contenuto pubblicato da Samira Lui sui social riesce rapidamente ad attirare l'attenzione dei suoi follower e del mondo del gossip. Anche l'ultimo scatto condiviso dalla showgirl nelle sue storie, un selfie fatto in vacanza, non è passato inosservato, alimentando nuovamente curiosità sulla sua vita privata. La presenza online della conduttrice resta infatti piuttosto selettiva: pur mantenendo un rapporto diretto con il pubblico, Samira preferisce non mostrare troppo della propria quotidianità lontano dal lavoro.
Samira Lui, protagonista insieme a Gerry Scotti de "La Ruota della Fortuna", non è tra i personaggi che pubblicano con maggiore frequenza sui social media. Quando però decide di condividere un momento personale, l'interesse dei fan cresce immediatamente.
Samira utilizza spesso i suoi profili per raccontare qualche dettaglio legato al dietro le quinte delle trasmissioni o agli impegni professionali, mentre mantiene maggiore riservatezza sulla sfera sentimentale. Le immagini insieme al fidanzato Luigi Punzo sono rare e proprio per questo, ogni volta che compaiono, attirano i fan.
Durante i periodi di relax, però, la showgirl concede qualcosa in più ai follower, pubblicando immagini legate ai viaggi e alle giornate lontane dagli studi televisivi. Gli scenari scelti fanno spesso da sfondo a fotografie che valorizzano il suo lato più glamour, come accaduto anche con l'ultimo scatto in costume.
Nella vita privata, Samira Lui è sentimentalmente legata da diversi anni a Luigi Punzo, che nel 2023 aveva presentato a "Verissimo". "Siamo partiti insieme, ci portiamo mano nella mano verso ogni traguardo e guardiamo a quel punto fisso che è il matrimonio", aveva dichiarato Punzo, a cui la showgirl aveva fatto eco condividendo il desiderio, in futuro, di creare una famiglia.
"Luigi, secondo me, è un po' geloso, però non lo dà a vedere. Anche perché mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata", aveva aggiunto Samira.