Samira Lui conquista i fan con un nuovo selfie in vacanza

Nella vita privata, Samira Lui è sentimentalmente legata da diversi anni a Luigi Punzo, che nel 2023 aveva presentato a "Verissimo". "Siamo partiti insieme, ci portiamo mano nella mano verso ogni traguardo e guardiamo a quel punto fisso che è il matrimonio", aveva dichiarato Punzo, a cui la showgirl aveva fatto eco condividendo il desiderio, in futuro, di creare una famiglia.