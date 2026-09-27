Una delle fotografie la ritrae affacciata sul mare, davanti a una baia punteggiata di yacht e circondata dal verde. La luce calda trasforma il paesaggio in una cartolina mediterranea. È un'immagine di vera quiete, lontana dai riflettori e dalla dimensione hollywoodiana alla quale Kidman è comunemente associata. Poi Kidman posta una foto all'interno di una chiesa: l'obiettivo "cattura" i marmi, gli affreschi e gli elementi dorati del luogo di culto.