© Instagram | Nicole Kidman in Liguria
© Instagram | Nicole Kidman in Liguria
© Instagram | Nicole Kidman in Liguria
© Instagram | Nicole Kidman in Liguria
Nicole Kidman è tornata in Liguria e ha scelto ancora una volta Portofino per trascorrere alcuni giorni di relax. L'attrice, già avvistata nella riviera ligure durante l'estate, ha documentato il nuovo soggiorno sui social, mostrando alcune immagini della sua permanenza nel borgo.
A confermare la nuova visita è stata la stessa Kidman, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune fotografie scattate durante il soggiorno. Nel post compaiono anche emoji legate al sole. L'attrice ha già frequentato la riviera ligure: l'ultima presenza risale allo scorso luglio.
Una delle fotografie la ritrae affacciata sul mare, davanti a una baia punteggiata di yacht e circondata dal verde. La luce calda trasforma il paesaggio in una cartolina mediterranea. È un'immagine di vera quiete, lontana dai riflettori e dalla dimensione hollywoodiana alla quale Kidman è comunemente associata. Poi Kidman posta una foto all'interno di una chiesa: l'obiettivo "cattura" i marmi, gli affreschi e gli elementi dorati del luogo di culto.
Nelle immagini successive il tono si fa più rilassato. L'attrice è seduta in un elegante spazio all'aperto, circondata da ortensie e vegetazione mediterranea, con un abito dalle tonalità ramate. In un'altra foto, Kidman ritrae dall'alto alcuni piatti della tradizione italiana, ceramiche decorate, pizza, verdure e diverse preparazioni.
© IPA | Star e celebs alla sfilata Chanel Haute Couture a Parigi: Nicole Kidman
© IPA | Star e celebs alla sfilata Chanel Haute Couture a Parigi: Nicole Kidman