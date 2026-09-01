Fondatore nel 2020 della testata "L'Indipendente" e attuale direttore del magazine "Dolce Vita", dedicato alla cultura della canapa e agli stili di vita alternativi, è considerato uno dei principali punti di riferimento italiani sul tema della canapa industriale e terapeutica, settore in cui ha lavorato anche come consulente. Tra i suoi libri figurano "Canapa, una storia incredibile", "Lontano, dieci viaggi che cambiano la vita" e anche "Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni", mentre a ottobre tornerà in teatro con lo spettacolo "Fuori gregge". Gracis è inoltre padre di due figli, nati da una precedente relazione.