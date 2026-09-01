Foto mano nella mano, sdraiati sugli scogli a prendere il sole, gite in barca: Maddalena Corvaglia pare aver trovato una nuova felicità a livello sentimentale. "Conoscersi è stato un caso. Riconoscersi è stato un dono." Con queste parole, scelte per raccontare ai suoi follower il cuore dell'estate appena trascorsa, la showgirl ha confermato ufficialmente la sua nuova storia d'amore, condividendo scatti spensierati al mare insieme al compagno Matteo Gracis, ripostati subito anche da lui sui propri profili social.
Chi è Matteo Gracis, il nuovo compagno di Maddalena Corvaglia
Il nome accanto a quello dell'ex volto di Striscia la Notizia è quindi quello di Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto classe 1983 originario di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, tre anni più giovane della showgirl pugliese. Negli ultimi anni Gracis si è costruito una community online che supera i 500mila follower su Instagram, grazie a contenuti dedicati ad attualità, politica e grandi temi sociali.
Fondatore nel 2020 della testata "L'Indipendente" e attuale direttore del magazine "Dolce Vita", dedicato alla cultura della canapa e agli stili di vita alternativi, è considerato uno dei principali punti di riferimento italiani sul tema della canapa industriale e terapeutica, settore in cui ha lavorato anche come consulente. Tra i suoi libri figurano "Canapa, una storia incredibile", "Lontano, dieci viaggi che cambiano la vita" e anche "Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni", mentre a ottobre tornerà in teatro con lo spettacolo "Fuori gregge". Gracis è inoltre padre di due figli, nati da una precedente relazione.
Le relazioni passate di Maddalena Corvaglia
Per la showgirl si tratta di un nuovo capitolo sentimentale dopo legami importanti che hanno segnato la sua vita privata. Maddalena Corvaglia era stata sposata con il chitarrista americano Stef Burns, storico collaboratore di Vasco Rossi, da cui è nata la figlia Jamie Carlyn, oggi quindicenne. Dopo la separazione, aveva vissuto una lunga relazione con l'immobiliarista milanese Alessandro Viani, mentre in passato era stata legata a Enzo Iacchetti.
Oggi, complice l'estate trascorsa in compagnia di Matteo Gracis tra mare e amici, la showgirl sembra aver ritrovato quella leggerezza che, a giudicare dagli scatti condivisi, racconta bene lo stato d'animo di questa nuova fase della sua vita sentimentale.