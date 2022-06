04 giugno 2022 11:48

La figlia di Harry e Meghan compie un anno: gli auguri ufficiali della Regina e di tutta la Casa reale

Con la prima candelina di Lilibet, la figlia di Harry e Meghan Markle, arriva anche il regalo a sorpresa: gli auguri ufficiali di buon compleanno da parte degli account social della Casa Reale. In primis da quello Twitter della Regina Elisabetta, che la piccola bisnipote omaggia nel nome. A seguire le felicitazioni di nonno Carlo e degli zii William e Kate. Dopo il primo incontro avvenuto durante i festeggiamenti del Giubileo e a lungo atteso nel Regno Unito fin dalla sua nascita in California, tra i Windsor e Lilibet Diana (detta Lili) è scoppiato l'amore. Miracolo dei 70 anni di regno elisabettiano, dunque, con la completa riappacificazione in famiglia e il rientro a palazzo dei genitori "transfughi", Harry e Meghan, pur senza titoli reali.