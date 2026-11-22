Kim Kardashian, arrivata al paddock a Las Vegas per sostenere il compagno Lewis Hamilton, ha catalizzato gli sguardi, sfoggiando un outfit decisamente audace che non è passato inosservato. A dominare il look è il rosso Ferrari, scelto non a caso per rendere omaggio alla scuderia del pilota britannico. L'influencer ha rispolverato un capo d'archivio particolarmente ricercato: pantaloni in pelle rossa firmati Dior, risalenti al 2003, caratterizzati da lavorazioni a rete e originali allacciature che percorrono le gambe. Un dettaglio dal forte impatto visivo, capace di rendere l'intero outfit ancora più grintoso e sensuale.