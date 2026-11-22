Kim Kardashian, arrivata al paddock a Las Vegas per sostenere il compagno Lewis Hamilton, ha catalizzato gli sguardi, sfoggiando un outfit decisamente audace che non è passato inosservato. A dominare il look è il rosso Ferrari, scelto non a caso per rendere omaggio alla scuderia del pilota britannico. L'influencer ha rispolverato un capo d'archivio particolarmente ricercato: pantaloni in pelle rossa firmati Dior, risalenti al 2003, caratterizzati da lavorazioni a rete e originali allacciature che percorrono le gambe. Un dettaglio dal forte impatto visivo, capace di rendere l'intero outfit ancora più grintoso e sensuale.
A completare la mise, un top aderente con zip del suo marchio Skims, che valorizza il décolleté, e décolleté rosse dal tacco vertiginoso. A proteggere la celebrity dalle temperature piuttosto rigide della notte di Las Vegas ci ha pensato un lungo trench nero in pelle, stretto in vita, abbinato a occhiali da sole oversize. L'imprenditrice americana ha già accompagnato il sette volte campione del mondo in diverse tappe del calendario, facendosi notare anche a Monaco e Singapore. Un sostegno che non si limita alla presenza sugli spalti: ogni apparizione della coppia diventa inevitabilmente un'occasione per attirare fotografi e riflettori.