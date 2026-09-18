Kim Kardashian e sorelle irriconoscibili: le foto prima dei ritocchi

© Instagram | Kim Kardashian e sorelle irriconoscibili prima dei ritocchi
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Kim Kardashian apre l’album dei ricordi e riporta i follower a quando le Kardashian non erano ancora “le Kardashian”. La 45enne ha pubblicato sui social una serie di vecchie fotografie che la ritraggono tra gli anni Novanta e i primi Duemila, insieme alle sorelle Kourtney Kardashian, 47 anni, e Khloe Kardashian, 42, oltre ad amiche e familiari. E per riconoscerle tutte, in qualche caso, serve decisamente più di un’occhiata.
A colpire è soprattutto quanto siano cambiate. Kim, Kourtney e Khloe appaiono lontanissime dalle immagini patinate di oggi. Sopracciglia sottilissime, choker, jeans larghi, top a fascia, bikini a margherite e zeppe vertiginose: più che un album di famiglia, sembra un manuale illustrato dei primi Duemila. E alcune di quelle tendenze, nel frattempo, hanno persino avuto il tempo di passare di moda e tornare di nuovo.
Poi ci sono i volti. Prima dei ritocchi estetici di cui tanto si è parlato negli anni, ma anche prima di contouring, glam team e beauty routine da star, le sorelle avevano un’immagine decisamente diversa. E il confronto con le Kardashian di oggi rende il viaggio nel passato ancora più sorprendente.
Anche le fotografie appartengono a un altro mondo: flash sparato in faccia, pose improvvisate, occhi chiusi e nessun filtro da scegliere prima di pubblicare. Gli scatti raccontano serate tra amiche, vacanze in barca, pomeriggi insieme e foto di gruppo, quando Instagram non esisteva e una foto venuta male non poteva essere cancellata e rifatta altre venti volte.
"Keeping Up with the Kardashians" sarebbe arrivato soltanto nel 2007, trasformando la famiglia in un fenomeno mondiale. Da allora sono arrivati reality, aziende, copertine, red carpet e milioni di follower. Prima dell’impero Kardashian, però, c’erano semplicemente Kim, Kourtney e Khloe. Il difficile, guardando queste foto, è capire chi è chi al primo colpo.
© Instagram | Kim Kardashian
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