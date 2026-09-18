Kim Kardashian e sorelle irriconoscibili: le foto prima dei ritocchi

A colpire è soprattutto quanto siano cambiate. Kim, Kourtney e Khloe appaiono lontanissime dalle immagini patinate di oggi. Sopracciglia sottilissime, choker, jeans larghi, top a fascia, bikini a margherite e zeppe vertiginose: più che un album di famiglia, sembra un manuale illustrato dei primi Duemila. E alcune di quelle tendenze, nel frattempo, hanno persino avuto il tempo di passare di moda e tornare di nuovo.