© Instagram | La vacanza di Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky sul lago di Como
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Katie Holmes ha scelto il lago di Como per passare una vacanza romantica con Jason Bard Yarmosky, l'artista newyorkese di 38 anni con cui l'attrice ha una relazione, come rivelato da lei stessa di recente. Le immagini pubblicate sui social mostrano la coppia intenta a godersi gite in barca, bagni nel lago, panorami e momenti di relax.
Nella serata di domenica 6 settembre, l'attrice ha condiviso alcune fotografie dedicate alla vacanza italiana. Gli scatti raccontano una giornata trascorsa sull'acqua, a bordo di un'imbarcazione di legno, con i due protagonisti tra sorrisi, tuffi e panorami dei caratteristici borghi che circondano il lago. In altre immagini compaiono gli interni della struttura che li ospita, affacciata sul paesaggio comasco.
Yarmosky ha pubblicato a sua volta una serie di fotografie della fuga italiana: in una delle immagini la coppia viene immortalata di spalle mentre si allontana sul lago a bordo di un'imbarcazione, mentre Holmes appare in altri scatti mentre prende il sole, si rilassa e si gode il panorama.
Le fotografie restituiscono diversi momenti informali della vacanza. Holmes viene mostrata con un bikini bianco mentre prende il sole sulla barca, mentre in un altro scatto i due posano insieme quando il sole sta tramontando, entrambi vestiti di nero. Ulteriori fotografie mostrano Yarmosky sull'imbarcazione e Holmes sorridente durante la giornata. In uno degli scatti l'attrice ride mentre si trova insieme al compagno su un letto, mentre in un'altra fotografia si cimenta in una sorta di crab walk sulla parte superiore della barca, con il tramonto sullo sfondo.
La vacanza sul lago di Como arriva pochi giorni dopo il debutto ufficiale della coppia sui social. Il primo settembre, in occasione del compleanno di Yarmosky, Holmes aveva pubblicato su Instagram due fotografie insieme a lui, accompagnandole con un messaggio affettuoso: "Buon compleanno al migliore tra i migliori".
In una delle immagini i due sorridono con le teste appoggiate l'una all'altra, mentre Holmes lo tiene affettuosamente per la vita. La seconda fotografia era invece dedicata alla torta di compleanno, circondata da candeline. L'attrice aveva inoltre condiviso nelle sue storie un video della cena organizzata per festeggiare Yarmosky, successivamente ripreso dalla visual artist e cantautrice britannica Shantell Martin.
© Ufficio stampa | Kate Middleton, principessa di Galles, per la visita a una organizzazione locale di Scarborough ha indossato il cappotto robe-de-chambre Longrun di MAX&Co.
© Ufficio stampa | Kate Middleton, principessa di Galles, per la visita a una organizzazione locale di Scarborough ha indossato il cappotto robe-de-chambre Longrun di MAX&Co.