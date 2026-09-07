Katie Holmes ha scelto il lago di Como per passare una vacanza romantica con Jason Bard Yarmosky, l'artista newyorkese di 38 anni con cui l'attrice ha una relazione, come rivelato da lei stessa di recente. Le immagini pubblicate sui social mostrano la coppia intenta a godersi gite in barca, bagni nel lago, panorami e momenti di relax.