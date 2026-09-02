Nuovo amore

Katie Holmes ufficializza la storia con Jason Bard Yarmosky: la foto per il suo compleanno

L'attrice ha pubblicato sui social uno scatto insieme all'artista newyorkese, accompagnandolo con una dedica affettuosa

02 Set 2026 - 21:45
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 Jason Bard Yarmosky e Katie Holmes © Instagram

 Jason Bard Yarmosky e Katie Holmes © Instagram

Katie Holmes ha scelto un'occasione decisamente speciale per uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno: il compleanno di Jason Bard Yarmosky. L'attrice ha pubblicato sui social una foto insieme all'artista newyorkese, accompagnandola con una dedica affettuosa che sembra confermare pubblicamente una relazione di cui si parla ormai da settimane. I due, infatti, erano stati avvistati più volte insieme a New York nel corso dell'estate.

La dedica di Katie Holmes per il compleanno di Jason

 Martedì 1° settembre, Katie Holmes ha rivolto a Yarmosky i suoi auguri tramite Instagram. L'attrice, 47 anni, ha condiviso un piccolo carosello e ha taggato il compagno, scrivendo: "Buon compleanno al migliore tra i migliori…❤️".

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Nella prima fotografia i due appaiono sorridenti e molto vicini, con le teste appoggiate l'una all'altra. Holmes tiene affettuosamente l'artista per la vita mentre entrambi ridono davanti all'obiettivo. La seconda immagine è invece dedicata alla torta di compleanno, fotografata in un ambiente poco illuminato con le candeline accese.

Il momento tenero durante la festa

 La celebrazione non si è limitata al post pubblicato sul profilo dell'attrice. Holmes ha condiviso anche una breve clip nelle sue Storie, successivamente ripresa dall'artista visiva e cantautrice britannica Shantell Martin, amica della coppia. Nel video Yarmosky è seduto a tavola mentre spegne le candeline della torta, circondato dagli invitati che festeggiano con lui. Al termine del momento di festa, i due si abbracciano, regalando un'altra immagine particolarmente affettuosa della loro relazione.

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La prima apparizione insieme risale a luglio

 La conferma sui social arriva dopo una serie di avvistamenti che avevano alimentato le indiscrezioni sulla vita sentimentale dell'ex protagonista di Dawson's Creek. Holmes e Yarmosky erano stati fotografati insieme per la prima volta il 10 luglio a East Hampton, nello Stato di New York, mentre si tenevano per mano durante una proiezione del film The Invite di Olivia Wilde.

Già in quell'occasione il comportamento della coppia aveva attirato l'attenzione. Una fonte aveva raccontato a People che Yarmosky sussurrava all'orecchio di Katie Holmes mentre lei rideva e che i due apparivano molto affiatati. Durante la visione del film, inoltre, Holmes avrebbe appoggiato per un momento la testa sulla sua spalla.

Dalla cena al primo appuntamento

 Secondo una fonte vicina all'attrice citata da People, Holmes e Yarmosky si sarebbero conosciuti durante una cena. Tra i due sarebbe scattata subito una sintonia che li avrebbe portati a frequentarsi anche dopo quell'incontro. La stessa fonte ha spiegato che Katie trova Jason una persona interessante e che l'attrice è da sempre attratta dalle persone creative. Holmes, secondo il racconto, apprezzerebbe in particolare stare accanto a chi dimostra passione per il proprio lavoro, perché questo le permetterebbe anche di imparare e fare nuove esperienze.

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Le effusioni dopo una cena a Manhattan

 Pochi giorni dopo il primo avvistamento, i due erano stati nuovamente fotografati insieme dopo una cena nel centro di Manhattan. Anche in quell'occasione, secondo una fonte di People, Holmes e Yarmosky apparivano molto felici e affiatati mentre camminavano insieme.

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I due si sarebbero abbracciati e scambiati sorrisi, mentre l'artista avrebbe anche aperto con delicatezza la portiera dell'auto per permettere all'attrice di salire.

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