Secondo una fonte vicina all'attrice citata da People, Holmes e Yarmosky si sarebbero conosciuti durante una cena. Tra i due sarebbe scattata subito una sintonia che li avrebbe portati a frequentarsi anche dopo quell'incontro. La stessa fonte ha spiegato che Katie trova Jason una persona interessante e che l'attrice è da sempre attratta dalle persone creative. Holmes, secondo il racconto, apprezzerebbe in particolare stare accanto a chi dimostra passione per il proprio lavoro, perché questo le permetterebbe anche di imparare e fare nuove esperienze.