L'estate bollente di Irina Shayk tra natura e animali: le foto in bikini lasciano a bocca aperta

Gli ultimi scatti di Irina Shayk lasciano davvero poco spazio alle parole. La super top model russa sul proprio profilo Instagram sfoggia un fisico statuario: in bikini bianco e con addome "di marmo". Il suo carosello racconta la quotidianità tra giornate all'aria aperta, animali e tanto relax. "Un giovedì estivo assetato" è la frase che accompagna gli scatti, i quali mostrano - ancora una volta - quanto possa essere perfetta da ogni angolazione. Fioccano like e complimenti tra i commenti.
Gli scatti social in costume
Non c'è dubbio: il post ha catturato subito l'attenzione dei sui seguaci. Il bikini bianco è semplice, l’abbronzatura è giusta e gli addominali non passano inosservati. Prima allo specchio, poi tra ortensie e cavalli. Cambia look ed è subito al mare con un nuovo costume arancio. Sensuale come non mai.
La reazione dei follower
Fioccano like e commenti da parte dei follower più affezionati: numerosi i cuori in segno di affetto e soprattutto tanti complimenti. La modella a gennaio ha compiuto 40 anni e da oltre 20 domina le passerelle e le copertine più prestigiose al mondo. Ogni volta sa come stupire i suoi fan, che sia in abito da sera, in bikini o addirittura in tuta.
Un presunto nuovo amore all'orizzonte?
Nelle ultime settimane attorno al nome di Irina Shayk sono tornati diversi rumor rispetto alla sua vita privata e all'arrivo di un presunto "nuovo amore". Si tratterebbe - secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla stampa internazionale - di una frequentazione con il cestista Nba Devin Booker. I due sarebbero stati visti spesso insieme: l'ultimo avvistamento negli Hamptons, in Inghilterra. I due si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. La top model però non ha mai confermato le voci, continuando a mantenere la massima riservatezza sull'argomento.