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© Instagram | Irina Shayk su Instgram
© Instagram | Irina Shayk su Instgram
© Instagram | Irina Shayk su Instgram

© Instagram | Irina Shayk su Instgram

© Instagram | Irina Shayk su Instgram

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L’estate bollente di Irina Shayk: lo scatto audace nella vasca che strizza l'occhio ad American Beauty

La supermodella celebra il “dolce far niente” tra bikini, gite al mare e pose sensuali. Nella vasca ricoperta di petali rossi sembra uscita direttamente da “American Beauty”

13 Lug 2026 - 14:28
10 foto
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Tra uno scatto in bikini e l'altro, la top model alza la temperatura posando anche in una vasca ricoperta di petali rossi. Un’immagine sensuale e cinematografica che richiama la celebre scena di “American Beauty”, in cui Angela Hayes appare immersa in un mare di petali nelle fantasie di Lester Burnham, simbolo di desiderio e ossessione. Per Irina il dolce far niente non è mai stato così bollente.

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