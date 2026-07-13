Tra uno scatto in bikini e l'altro, la top model alza la temperatura posando anche in una vasca ricoperta di petali rossi. Un’immagine sensuale e cinematografica che richiama la celebre scena di “American Beauty”, in cui Angela Hayes appare immersa in un mare di petali nelle fantasie di Lester Burnham, simbolo di desiderio e ossessione. Per Irina il dolce far niente non è mai stato così bollente.