© Instagram @heidiklum
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Heidi Klum ha deciso di festeggiare in grande i 21 anni del figlio Henry. Per il compleanno, sabato 12 settembre, la supermodella gli ha fatto trovare una Ferrari F430 rossa nel vialetto di casa. Una sorpresa che, però, affonda le radici in una vecchia scommessa con Tom Kaulitz, marito di Klum e patrigno del ragazzo. Il momento è stato condiviso dalla modella su Instagram. Nel video Henry esce di casa insieme a Kaulitz e, appena vede l'auto, resta senza parole. "Non posso credere che sia arrivato questo momento. Hai aspettato così tanti anni", gli dice Klum da dietro la telecamera. La reazione del 21enne è immediata: "Oh mio Dio! Non so nemmeno cosa dire".
Dietro il regalo c'è una storia cominciata circa sette anni fa. In un secondo post, Heidi Klum ha recuperato un vecchio filmato in cui Henry, ancora adolescente, raccontava i termini di una sfida a Mario Kart con Kaulitz. Se avesse perso, avrebbe dovuto rinunciare ai videogiochi per tre mesi e realizzare un dipinto che lo ritraeva alla guida. In caso di vittoria, invece, Tom avrebbe dovuto regalargli una Ferrari al compimento dei 21 anni.
La partita, evidentemente, andò a favore di Henry. E Kaulitz non ha dimenticato la promessa: nel video del compleanno ha spiegato di aver comprato la Ferrari già "l'anno scorso" durante un salone dell'auto e di averla tenuta nascosta in garage fino al giorno stabilito. "Ha mantenuto la promessa", ha sottolineato Klum, ricordando quanto tempo fosse passato dalla scommessa.
Henry è uno dei quattro figli di Heidi Klum. La modella è madre anche di Leni, Johan e Lou. Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel, è entrato stabilmente nella famiglia dopo il matrimonio con Klum nel 2019 e negli anni ha costruito un rapporto molto stretto con i figli della moglie. "La cosa più dolce che il mio compagno abbia fatto per me è stata chiedere prima ai miei figli se poteva chiedere la mia mano", ha raccontato Klum a People. Negli anni Kaulitz ha assunto un ruolo sempre più presente nella quotidianità della famiglia. Una fonte vicina alla coppia raccontò a People che il musicista si considera una sorta di "papà in più" e che, fin dall'inizio della relazione, aveva accettato che i figli fossero la priorità di Heidi.