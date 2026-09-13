Henry è uno dei quattro figli di Heidi Klum. La modella è madre anche di Leni, Johan e Lou. Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel, è entrato stabilmente nella famiglia dopo il matrimonio con Klum nel 2019 e negli anni ha costruito un rapporto molto stretto con i figli della moglie. "La cosa più dolce che il mio compagno abbia fatto per me è stata chiedere prima ai miei figli se poteva chiedere la mia mano", ha raccontato Klum a People. Negli anni Kaulitz ha assunto un ruolo sempre più presente nella quotidianità della famiglia. Una fonte vicina alla coppia raccontò a People che il musicista si considera una sorta di "papà in più" e che, fin dall'inizio della relazione, aveva accettato che i figli fossero la priorità di Heidi.