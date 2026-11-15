1 di 12
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Trattamenti di bellezza

Hailey Bieber mostra ai follower le maschere con cui cura la dermatite da stress

La modella e influencer non le utilizza solo per valorizzare la propria estetica, ma anche per trattare la pelle

15 Nov 2026 - 14:33
12 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Hailey Bieber ha pubblicato su Instagram un carosello diverso dal solito, incentrato sulle maschere per il viso che utilizza per la skin care, utili anche per trattare la sua dermatite da stress. La modella e influencer ha accompagnato le foto con una didascalia chiarissima: "Lottando con i miei problemi una maschera alla volta". Oltre alle maschere più classiche, applicate direttamente sulla pelle, non ne manca neppure una LED che, a differenza dei prodotti topici, agisce tramite dei diodi che emettono energia luminosa a diverse lunghezze d'onda. La penetrazione negli strati cutanei avviene senza generare calore.

Leggi anche
Hailey Bieber protagonista della nuova campagna dedicata alla collezione Lace Tights di Calzedonia

Hailey Bieber dea sexy: i look in pizzo che accendono il desiderio

 

Hailey Bieber rompe il silenzio sulla sua patologia e sostiene la ricerca con 5 milioni di dollari

L'esperienza di Hailey Bieber

 Negli scorsi mesi, Hailey Bieber aveva parlato della sua lotta continua contro la dermatite periorale. A causarla è soprattutto lo stress, condizione abbastanza comune per chi tende ad accumulare stanchezza o a viaggiare spesso da una parte all'altra del mondo. In una fotografia condivisa su Instagram, la moglie di Justin Bieber aveva scelto di mostrarsi con il viso completamente struccato.

Google Preferred Site

Il rossore e l'irritazione intorno alle labbra e sul mento erano ben visibili, senza fondotinta o correttori per nascondere le imperfezioni. "Succede ogni volta che sono stanca, viaggio tanto", aveva raccontato, citando anche gli ormoni, l'utilizzo di una protezione solare non adatta, l'introduzione di nuovi prodotti nella routine di bellezza e lo stress.

Leggi anche

Hailey Bieber, estate da sogno in Sicilia: la star si gode Panarea con Justin

Hailey Bieber con il suo iconico make up look "sunkissed"

Make up trend, sunkissed blush: l'effetto abbronzatura come Hailey Bieber

Che cos'è la dermatite periorale e quali sono i sintomi?

  La dermatite periorale è un'infiammazione della pelle che interessa principalmente l'area intorno alla bocca e il mento. In alcuni casi può estendersi anche alle zone circostanti il naso e gli occhi. Può presentarsi con rossore, bruciore, piccole pustole e desquamazione. Proprio per la varietà delle manifestazioni, il disturbo può essere confuso con altre problematiche dermatologiche, come l'acne o l'eczema.

Leggi anche
Make up-no make up, il beauty trend dal red carpet del Met Gala 2026: Gigi Hadid, Hailey Bieber, Ashley Graham, Margot Robbie

No make up, il trucco minimal è il nuovo trend che piace alle star

Hailey Baldwin preoccupata per Justin Bieber: "Non dorme e mangia a malapena"

Le cause possono essere diverse e concorrere tra loro. Tra i fattori più comuni figurano lo stress psicofisico, l'impiego prolungato di cortisonici applicati sulla pelle e l'utilizzo di cosmetici troppo aggressivi o non adeguati alle caratteristiche individuali. Quando la barriera cutanea perde la propria funzione protettiva, infatti, la pelle può reagire sviluppando infiammazione e maggiore sensibilità.

Hailey Bieber, le foto della vacanza in Sicilia

1 di 4
© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber
© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber
© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber

© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber

© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber

Ti potrebbe interessare

videovideo
hailey bieber

Sullo stesso tema