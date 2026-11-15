Il rossore e l'irritazione intorno alle labbra e sul mento erano ben visibili, senza fondotinta o correttori per nascondere le imperfezioni. "Succede ogni volta che sono stanca, viaggio tanto", aveva raccontato, citando anche gli ormoni, l'utilizzo di una protezione solare non adatta, l'introduzione di nuovi prodotti nella routine di bellezza e lo stress.