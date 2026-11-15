Hailey Bieber ha pubblicato su Instagram un carosello diverso dal solito, incentrato sulle maschere per il viso che utilizza per la skin care, utili anche per trattare la sua dermatite da stress. La modella e influencer ha accompagnato le foto con una didascalia chiarissima: "Lottando con i miei problemi una maschera alla volta". Oltre alle maschere più classiche, applicate direttamente sulla pelle, non ne manca neppure una LED che, a differenza dei prodotti topici, agisce tramite dei diodi che emettono energia luminosa a diverse lunghezze d'onda. La penetrazione negli strati cutanei avviene senza generare calore.
L'esperienza di Hailey Bieber
Negli scorsi mesi, Hailey Bieber aveva parlato della sua lotta continua contro la dermatite periorale. A causarla è soprattutto lo stress, condizione abbastanza comune per chi tende ad accumulare stanchezza o a viaggiare spesso da una parte all'altra del mondo. In una fotografia condivisa su Instagram, la moglie di Justin Bieber aveva scelto di mostrarsi con il viso completamente struccato.
Il rossore e l'irritazione intorno alle labbra e sul mento erano ben visibili, senza fondotinta o correttori per nascondere le imperfezioni. "Succede ogni volta che sono stanca, viaggio tanto", aveva raccontato, citando anche gli ormoni, l'utilizzo di una protezione solare non adatta, l'introduzione di nuovi prodotti nella routine di bellezza e lo stress.
Che cos'è la dermatite periorale e quali sono i sintomi?
La dermatite periorale è un'infiammazione della pelle che interessa principalmente l'area intorno alla bocca e il mento. In alcuni casi può estendersi anche alle zone circostanti il naso e gli occhi. Può presentarsi con rossore, bruciore, piccole pustole e desquamazione. Proprio per la varietà delle manifestazioni, il disturbo può essere confuso con altre problematiche dermatologiche, come l'acne o l'eczema.
Le cause possono essere diverse e concorrere tra loro. Tra i fattori più comuni figurano lo stress psicofisico, l'impiego prolungato di cortisonici applicati sulla pelle e l'utilizzo di cosmetici troppo aggressivi o non adeguati alle caratteristiche individuali. Quando la barriera cutanea perde la propria funzione protettiva, infatti, la pelle può reagire sviluppando infiammazione e maggiore sensibilità.
Hailey Bieber, le foto della vacanza in Sicilia
© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber
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