Il significato della scelta è stato spiegato dalla stessa De Lellis attraverso i social. I centrini, ha raccontato, erano stati conservati e tramandati dalla nonna, prima che lei stessa decidesse di raccoglierli e trasformarli con l'aiuto della stilista. Per Giulia l'abito rappresenta un modo per conservare la storia della sua famiglia e consentire a quegli oggetti di continuare a vivere sotto una forma completamente diversa. Nel vestito si incontrano così tre generazioni: le mani della bisnonna Linda che aveva realizzato i centrini, la memoria della nonna Lucilla che li aveva custoditi e la nipote che ha scelto di indossarli a Venezia.