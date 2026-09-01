© Instagram | Giorgia ed Emanuel Lo
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Dopo alcune settimane di silenzio social sulle vacanze, Giorgia ed Emanuel Lo sono tornati a mostrarsi insieme su Instagram. A rompere l'attesa è stato il coreografo, che il 1° settembre ha pubblicato un tenero carosello di fotografie dedicate alla loro estate e, soprattutto, al rapporto che li lega da più di vent'anni. Un modo per salutare le giornate al mare lasciando spazio anche a un pizzico di nostalgia per le vacanze appena trascorse.
Le immagini restituiscono diversi aspetti della coppia: sguardi complici, momenti di affetto, sorrisi e anche qualche scena più giocosa. In primo piano ci sono anche i loro fisici allenati, ma ciò che emerge soprattutto è la sintonia costruita nel corso di tanti anni insieme.
Se il senso dell'umorismo di Giorgia è una caratteristica che la cantante ha mostrato spesso, anche Emanuel Lo non è da meno. Il coreografo ha avuto modo di far conoscere il proprio lato più scherzoso anche durante la sua esperienza ad Amici, dove in diverse occasioni ha giocato con la propria immagine e con le situazioni vissute nel programma. Proprio questa comune capacità di non prendersi troppo sul serio sembra essere uno degli ingredienti del loro rapporto. Le fotografie pubblicate su Instagram ne offrono un'ulteriore dimostrazione, alternando pose più tenere a situazioni leggere e divertenti.
Il carosello diventa così un piccolo album fotografico dell'estate della coppia, pubblicato proprio mentre l'arrivo di settembre può far sentire ancora più forte la mancanza delle vacanze. E sotto al post non sono mancati i commenti degli utenti, molti dei quali hanno sottolineato quanto Giorgia ed Emanuel siano affiatati. Tra i messaggi lasciati dai follower spicca quello di chi li ha definiti "i più belli del pianeta", sintetizzando con poche parole l'impressione suscitata dalle immagini. "Voi due siete la dimostrazione del significato di vero amore", si legge in un altro commento.
La relazione tra Giorgia ed Emanuel Lo dura ormai da oltre due decenni. La loro storia è iniziata nel 2002, quando i due si sono conosciuti durante la realizzazione del videoclip di Spirito Libero, brano della cantante. Emanuel partecipava al progetto come ballerino e proprio durante quelle riprese è nata la loro sintonia. All'epoca la differenza di età, otto anni, rappresentava però una delle perplessità della cantante. Giorgia ha raccontato in diverse interviste di aver inizialmente avuto dei dubbi sulla possibilità che il sentimento di Emanuel potesse essere soltanto una fase passeggera.
A Verissimo, Emanuel Lo ha ricordato invece dal proprio punto di vista quel lungo periodo di corteggiamento. Il coreografo ha spiegato di aver impiegato circa due anni per convincere Giorgia della sincerità delle sue intenzioni e della solidità dei propri sentimenti.
Ha raccontato di essersi innamorato prima della sua voce e poi di lei, spiegando che quel sentimento è rimasto vivo fino al momento in cui le loro strade si sono incontrate nuovamente. Secondo il suo racconto, la differenza d'età inizialmente pesava soprattutto perché lui era molto giovane, ma crescendo entrambi sono riusciti progressivamente a superare quella distanza.
Nel corso di più di vent'anni, la coppia ha vissuto diverse fasi, comprese incomprensioni, litigi e anche un periodo di separazione. Non sono mancati quindi momenti complicati, accanto a quelli più felici. Tra questi ultimi c'è sicuramente la nascita del figlio Samuel, nel 2010, che ha rappresentato un passaggio fondamentale nella loro storia. Dopo essersi avvicinati, allontanati e ritrovati, Giorgia ed Emanuel sono riusciti a costruire una relazione profonda e duratura, mantenendo nel tempo quella complicità che oggi torna a emergere anche attraverso le fotografie condivise sui social.
© ufficio-stampa
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