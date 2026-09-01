Se il senso dell'umorismo di Giorgia è una caratteristica che la cantante ha mostrato spesso, anche Emanuel Lo non è da meno. Il coreografo ha avuto modo di far conoscere il proprio lato più scherzoso anche durante la sua esperienza ad Amici, dove in diverse occasioni ha giocato con la propria immagine e con le situazioni vissute nel programma. Proprio questa comune capacità di non prendersi troppo sul serio sembra essere uno degli ingredienti del loro rapporto. Le fotografie pubblicate su Instagram ne offrono un'ulteriore dimostrazione, alternando pose più tenere a situazioni leggere e divertenti.