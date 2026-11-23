Federica Pellegrini (38 anni) ha scelto di condividere su Instagram alcune foto dei momenti che hanno caratterizzato il suo novembre. La campionessa ha dato ampio spazio alla dimensione familiare: negli scatti compaiono il marito Matteo Giunta (44 anni) e le figlie Matilde (2 anni) e Rachele (sette mesi). Il carosello rappresenta bene la tipica atmosfera autunnale, fatta di giornate spesso grigie e uggiose, ma anche di attività piacevoli da fare in casa. Nella didascalia si legge "My sweet November" ("Il mio dolce novembre”), mentre nei commenti Giunta fa una piccola correzione: "Our sweet November") ("Il nostro dolce novembre").
Momenti in famiglia
In una delle foto, Giunta spinge un passeggino nel quale si trova Matilde, il cui volto è coperto da un ombrellino che regge tra le mani. I due si trovano nelle strade di Verona durante una giornata piovosa, affrontata indossando degli indumenti adatti: una cuffia grigia per il papà e degli stivali lilla con la suola in gomma per la bambina.
In altri scatti, Matilde si gode un momento di affetto in casa insieme a mamma Federica e guarda fuori dalla finestra insieme a papà Matteo. Non manca neppure un momento di gioco con la sorellina Rachele, assieme alla quale tira le estremità di un peluche che sembra avere le fattezze di un granchio.
Cucinando insieme
Tra le foto più dolci, in tutti i sensi, ci sono senz'altro quelle dedicate ai biscotti natalizi che Federica ha preparato con l'aiuto di Matilde. In uno degli scatti la bambina mette mano all'impasto, forse per contribuire a dargli la forma giusta, mentre in un altro si possono vedere i biscotti adagiati sulla carta forno che ricopre una teglia, pronti per essere infornati. I dolci sono a forma di stelle, comete, fiocchi di neve, gnomi, omini di pan di zenzero e alberi di Natale.
Federica Pellegrini in vacanza con la figlia Matilde: le foto più belle
© Instagram | Federica Pellegrini e la figlia Matilde
© Instagram | Federica Pellegrini e la figlia Matilde