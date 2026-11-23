Federica Pellegrini (38 anni) ha scelto di condividere su Instagram alcune foto dei momenti che hanno caratterizzato il suo novembre. La campionessa ha dato ampio spazio alla dimensione familiare: negli scatti compaiono il marito Matteo Giunta (44 anni) e le figlie Matilde (2 anni) e Rachele (sette mesi). Il carosello rappresenta bene la tipica atmosfera autunnale, fatta di giornate spesso grigie e uggiose, ma anche di attività piacevoli da fare in casa. Nella didascalia si legge "My sweet November" ("Il mio dolce novembre”), mentre nei commenti Giunta fa una piccola correzione: "Our sweet November") ("Il nostro dolce novembre").