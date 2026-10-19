Emily Ratajkowski e Romain Gavras, la dedica d'amore dopo il Gala

© Instagram | Emily Ratajkowski e Romain Gavras
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Emily Ratajkowski non nasconde più la felicità accanto a Romain Gavras. La modella ha condiviso su Instagram un messaggio che lascia trasparire tutto il suo entusiasmo per la relazione con il regista francese: "Serata all'Academy Gala con il mio amore", ha scritto, accompagnando le parole con uno scatto insieme al compagno. Una dimostrazione pubblica di affetto che conferma quanto il rapporto tra i due sembri essersi consolidato. Per l'occasione, Ratajkowski ha scelto un abito rosso lungo e aderente, con una profonda scollatura a V e drappeggi delicati sui fianchi e sulle spalline.
La modella ha partecipato all'Academy Museum Gala di Los Angeles, uno degli appuntamenti mondani dedicati al mondo del cinema, sfoggiando un look pensato per attirare gli sguardi sul red carpet. Il vestito rosso, caratterizzato da una silhouette aderente e da linee che valorizzavano la figura, ha accompagnato una serata speciale anche sul piano personale. La presenza di Romain Gavras al suo fianco ha infatti reso l'occasione un'ulteriore opportunità per mostrarsi insieme in pubblico, dopo mesi durante i quali la loro frequentazione era rimasta soprattutto al centro delle indiscrezioni.
Nato a Parigi il 4 luglio 1981, Romain Gavras ha 44 anni ed è cresciuto in una famiglia profondamente legata alla cultura. Suo padre è Costa-Gavras, celebre autore di film politici dedicati ai regimi autoritari e ai meccanismi del potere, mentre sua madre è Michèle Ray-Gavras, giornalista e produttrice. Pur provenendo da un ambiente cinematografico importante, Romain ha sviluppato un'identità artistica autonoma, costruendo uno stile più viscerale e provocatorio rispetto a quello paterno.
La sua carriera è cominciata quando era ancora molto giovane. Nel 1995 ha fondato insieme all'amico d'infanzia Kim Chapiron il collettivo Kourtrajmé, attraverso il quale si è avvicinato alla regia con cortometraggi e videoclip. Un percorso basato sull'esperienza diretta e sulla sperimentazione, lontano dai tradizionali percorsi di formazione nelle scuole di cinema.
Le prime immagini di Emily Ratajkowski e Romain Gavras insieme risalgono al novembre 2025. I due erano stati immortalati per le strade di New York mentre passeggiavano mano nella mano e si scambiavano un bacio. Le fotografie avevano rappresentato il primo segnale concreto di una relazione che, fino a quel momento, era stata oggetto soprattutto di voci e indiscrezioni.
Nei mesi successivi, il legame è diventato progressivamente più evidente, fino alla recente scelta della modella di condividere nuovamente momenti della loro vita insieme sui social. Il messaggio pubblicato in occasione dell'Academy Museum Gala si inserisce in questo percorso: Ratajkowski sembra sempre più disposta a mostrare apertamente il rapporto con il regista francese.
© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski
© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski