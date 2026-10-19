Emily Ratajkowski e Romain Gavras, la dedica d'amore dopo il Gala

Nato a Parigi il 4 luglio 1981, Romain Gavras ha 44 anni ed è cresciuto in una famiglia profondamente legata alla cultura. Suo padre è Costa-Gavras, celebre autore di film politici dedicati ai regimi autoritari e ai meccanismi del potere, mentre sua madre è Michèle Ray-Gavras, giornalista e produttrice. Pur provenendo da un ambiente cinematografico importante, Romain ha sviluppato un'identità artistica autonoma, costruendo uno stile più viscerale e provocatorio rispetto a quello paterno.