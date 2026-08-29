La coppia ha scelto Procida per concedersi qualche momento di relax durante questa parte finale dell'estate. Elodie e Franceska Nuredini sono state viste passeggiare e trascorrere del tempo alla Corricella, tra le caratteristiche case colorate che si affacciano sul porticciolo. La loro presenza non è passata inosservata a residenti e turisti, che hanno riconosciuto la cantante e la sua compagna durante la giornata.