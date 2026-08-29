È bastata la presenza di Elodie per attirare l'attenzione sulla Corricella, uno degli angoli più caratteristici di Procida. La cantante sta trascorrendo gli ultimi giorni di agosto in Campania insieme alla compagna, la ballerina Franceska Nuredini: le due sono state avvistate in diversi locali del borgo marinaro.
Vacanza a Procida per Elodie e Franceska
La coppia ha scelto Procida per concedersi qualche momento di relax durante questa parte finale dell'estate. Elodie e Franceska Nuredini sono state viste passeggiare e trascorrere del tempo alla Corricella, tra le caratteristiche case colorate che si affacciano sul porticciolo. La loro presenza non è passata inosservata a residenti e turisti, che hanno riconosciuto la cantante e la sua compagna durante la giornata.
Relax tra mare e case colorate
Per Elodie e Franceska si è trattato soprattutto di una giornata all'insegna della tranquillità, immersa nell'atmosfera e nel paesaggio di Procida. Lontane dagli impegni professionali, le due hanno potuto godersi qualche ora di pausa tra i locali del porticciolo e le caratteristiche architetture dell'isola.
La parentesi a Ibiza prima di Procida
Prima di raggiungere Procida, Elodie e Franceska Nuredini avevano trascorso parte dell'estate a Ibiza insieme a un gruppo di amici. La cantante aveva raccontato la vacanza attraverso un lungo carosello pubblicato su Instagram, alternando fotografie più curate a immagini spontanee e momenti della vita quotidiana sull'isola. Franceska era apparsa più volte accanto a Elodie, dalle foto allo specchio prima di uscire fino alle serate nei locali. Le due erano state immortalate anche insieme agli amici, tra feste, automobili e scatti davanti a un bus.
Bikini di giorno e look audaci la sera
Il soggiorno a Ibiza aveva offerto anche l'occasione per mostrare diversi look. Durante il giorno Elodie si era mostrata in bikini, a bordo piscina e con un lungo abito viola immerso nel verde. Di sera, invece, aveva scelto outfit più audaci, tra trasparenze, minidress e abiti aderenti, fino a un vestito dorato caratterizzato da lunghe frange.
Nel suo racconto social non erano però mancati momenti decisamente meno "patinati": dalla stanza ancora in disordine alle fotografie davanti allo specchio, passando per gli amici immortalati in automobile e per le immagini delle telecamere di sicurezza di un locale, utilizzate dalla cantante con ironia.