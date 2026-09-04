Dopo Ibiza, il viaggio della coppia è proseguito tra alcune delle località più note della Campania. Una delle prime tappe è stata Procida, dove Elodie e Franceska sono state avvistate mentre passeggiavano tra le caratteristiche abitazioni colorate dell'isola e i locali del porticciolo della Corricella. La loro presenza non è passata inosservata e le due hanno attirato l'attenzione e l'affetto di residenti e turisti. L'itinerario è poi proseguito con Capri, dove sono state protagoniste nella giornata precedente, e infine con Positano.