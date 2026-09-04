© Instagram | Elodie in vacanza
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Un bacio sugli scogli, il mare cristallino e una serie di scatti che raccontano una vacanza ancora all'insegna della complicità. Elodie ha affidato a Instagram un nuovo carosello dedicato alla sua estate, trascorsa tra Ibiza e la Costiera Amalfitana, accompagnandolo con la frase "Fine della fuga". Una didascalia che potrebbe far pensare alla conclusione delle ferie, ma che nelle immagini lascia spazio soprattutto alla sintonia con la fidanzata Franceska Nuredini, ballerina di 25 anni.
Le fotografie e i video pubblicati dalla cantante, 36 anni, mostrano infatti diversi momenti di vicinanza con Franceska, tra effusioni e sguardi complici. Un'immagine che sembra allontanare ulteriormente le indiscrezioni su una possibile crisi della coppia, tornate al centro dell'attenzione dopo il presunto triangolo social.
Dopo un'estate vissuta tra momenti più tranquilli e giornate decisamente più movimentate, Elodie e Franceska hanno scelto di concludere la stagione delle vacanze ancora insieme. E il loro rapporto viene raccontato anche attraverso un bacio appassionato sugli scogli, tra una gita in barca e qualche ora trascorsa al sole.
Quella di Elodie e Franceska è la prima estate d'amore della coppia e le immagini condivise nel corso degli ultimi mesi hanno lasciato intendere che è stata caratterizzata da viaggi, feste movimentate e momenti di relax. Dopo le giornate trascorse a Ibiza, tra party esclusivi, serate movimentate e look audaci, le due hanno recentemente raggiunto il Sud Italia.
La nuova tappa ha portato la cantante e la ballerina alla scoperta di alcune delle località più suggestive della Campania, dove hanno deciso di trascorrere gli ultimi giorni di sole e mare. Una fase della vacanza decisamente più rilassata rispetto a quella vissuta alle Baleari, ma non meno ricca di momenti condivisi.
A testimoniare il feeling tra le due non sono soltanto le immagini romantiche. Elodie e Franceska hanno infatti scelto di giocare insieme anche sui social, riproponendo un tormentone diventato virale qualche tempo fa e legato a due personaggi cult del web, Katuxa Close e la sua inseparabile amica Bambola Star.
A bordo di una barca, circondate dalle acque cristalline, le due hanno ripreso la celebre frase "Che caldo questa sera, sembra di stare a Rio de Janeiro". Un siparietto ironico che ha mostrato un altro lato della loro relazione e ha messo in evidenza, oltre all'intesa sentimentale, anche la capacità di condividere lo stesso senso dell'umorismo.
Dopo Ibiza, il viaggio della coppia è proseguito tra alcune delle località più note della Campania. Una delle prime tappe è stata Procida, dove Elodie e Franceska sono state avvistate mentre passeggiavano tra le caratteristiche abitazioni colorate dell'isola e i locali del porticciolo della Corricella. La loro presenza non è passata inosservata e le due hanno attirato l'attenzione e l'affetto di residenti e turisti. L'itinerario è poi proseguito con Capri, dove sono state protagoniste nella giornata precedente, e infine con Positano.