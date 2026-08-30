© Instagram | Diletta Leotta, il recap delle vacanze tra feste, compleanni e nuovi arrivi in famiglia
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Mare, famiglia, compleanni e nuovi arrivi. Diletta Leotta, 35 anni, riavvolge il nastro della sua estate e condivide sui social una carrellata dei momenti più belli dell'ultimo mese. Dai bikini alle giornate con i bambini, passando per serate e feste, la conduttrice raccoglie in un album i ricordi della bella stagione.
Nelle foto il mare è grande protagonista. Diletta posa al tramonto, si diverte tra bagni ed escursioni e sfoggia bikini e look colorati, senza dimenticare gli scatti con le amiche e quelli insieme al marito Loris Karius, 33 anni, con il quale si concede anche qualche momento di relax in piscina.
A dominare l'album sono però gli affetti. Questa è stata infatti la prima estate di Leonardo, il secondogenito nato lo scorso maggio dall'amore con Karius. Diletta lo tiene tra le braccia davanti al mare, mentre altri scatti raccontano le giornate trascorse con la primogenita Aria, 3 anni.
Tra i ricordi c'è anche il 16 agosto, data speciale per mamma e figlia, che condividono il giorno di nascita. Diletta ha festeggiato 35 anni, mentre Aria ha spento tre candeline. Nell'album non manca la torta: la conduttrice sorride tenendo la bambina tra le braccia durante i festeggiamenti.
L'estate ha regalato anche un'altra gioia alla famiglia Leotta. Il fratello, il chirurgo estetico Mirko Manola, è diventato papà per la terza volta, annunciando sui social la nascita della piccola Blue Isabel.
“E poi sei arrivata tu… un'altra meraviglia”, hanno scritto i genitori su Instagram presentando la nuova arrivata. Nel post hanno poi racchiuso l'emozione in poche parole: “Il cuore non si divide, si allarga”. Un'altra nipotina per Diletta e un nuovo ricordo di un'estate vissuta soprattutto all'insegna della famiglia.
© Instagram @dillettaleotta
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