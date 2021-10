Diana Del Bufalo carica di sacchetti, che felicità fare shopping!

Un giro tra i negozi di Roma è quello che ci vuole per una bella carica di allegria. Diana Del Bufalo è stata paparazzata durante lo shopping, carica di sacchetti e felice come una Pasqua. In minigonna, cappottino e stivaloni l'attrice passeggia per la Capitale portando con sé i pacchetti delle boutique prestigiose in cui ha fatto incetta di novità da sfoggiare in autunno. Acquisti costosi che l'hanno particolarmente soddifatta, a giudicare dal sorriso che sfoggia.