Chiara Frattesi, compleanno top in Sardegna (con tenero bacio a Geolier)

Un compleanno trascorso tra mare, famiglia, amici... e amore. Chiara Frattesi ha scelto la Sardegna per celebrare i suoi 24 anni e ha raccolto intorno a sé le persone più importanti della sua vita, a cominciare dalla famiglia e dal fidanzato Geolier. La festa è arrivata al termine di una settimana trascorsa in Costa Smeralda, tra giornate in barca, nuotate e momenti di complicità con il rapper napoletano.