Chiara Frattesi, compleanno top in Sardegna (con tenero bacio a Geolier)

© Instagram | Il compleanno di Chiara Frattesi in Sardegna
© Instagram | Il compleanno di Chiara Frattesi in Sardegna
© Instagram | Il compleanno di Chiara Frattesi in Sardegna
© Instagram | Il compleanno di Chiara Frattesi in Sardegna
Un compleanno trascorso tra mare, famiglia, amici... e amore. Chiara Frattesi ha scelto la Sardegna per celebrare i suoi 24 anni e ha raccolto intorno a sé le persone più importanti della sua vita, a cominciare dalla famiglia e dal fidanzato Geolier. La festa è arrivata al termine di una settimana trascorsa in Costa Smeralda, tra giornate in barca, nuotate e momenti di complicità con il rapper napoletano.
Per l'occasione non è mancato praticamente nessuno. In Sardegna sono arrivati papà Paolo, mamma Sonia, il fratello maggiore Davide (calciatore dell'Inter) e Luca, il gemello di Chiara, per una vacanza che si è trasformata anche in una vera riunione di famiglia. Con loro c'era naturalmente Geolier, il compagno della 24enne, sempre più inserito nella quotidianità della famiglia Frattesi.
Chiara ha raccontato sui social diversi momenti della permanenza a Porto Cervo, mostrando alcuni scorci della vacanza. Le giornate sono trascorse tra il mare cristallino della Sardegna, i pranzi in barca e le passeggiate, ma non sono mancati neppure momenti più sportivi e romantici. Tra questi, anche alcune corse lungo il porto insieme a Emanuele Palumbo, nome all'anagrafe di Geolier.
Per la serata dedicata al suo compleanno, Chiara ha optato per un lungo abito bianco, particolarmente adatto a mettere in risalto l'abbronzatura. Il vestito era caratterizzato da un corsetto che valorizzava il décolleté e da un drappeggio sui fianchi, dettagli che hanno completato il look scelto per l'occasione.
La celebrazione è iniziata con una cena insieme ad amici. Dopo il momento conviviale è arrivato quello del brindisi per i 24 anni, ma in una forma decisamente particolare: al posto dei tradizionali calici sono stati utilizzati degli shot, accompagnati anche da alcune fiammelle per rendere ancora più scenografico il momento della mezzanotte.
Tra i numerosi messaggi di auguri ricevuti da Chiara, quello di Geolier è stato inevitabilmente tra i più attesi. Il rapper ha scelto di celebrare pubblicamente la fidanzata attraverso i social, condividendo una fotografia nella quale i due si scambiano un tenero bacio.
A corredo dello scatto, Emanuele Palumbo ha scritto una breve ma intensa dedica: "Buon compleanno cor mi, ti amo infinitamente". Parole che confermano ancora una volta la complicità della coppia, con Geolier presente anche alla festa organizzata in Sardegna per il compleanno della compagna.
Il compleanno arriva inoltre in una fase importante della vita personale di Chiara. Da tempo, infatti, la 24enne ha lasciato Roma per trasferirsi a Napoli, dove vive per amore di Geolier.