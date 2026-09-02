Dopo quasi tre settimane trascorse tra le meraviglie del Perù e della Colombia, la storia d'amore tra Chiara Ferragni e José Hernández è entrata in una fase particolarmente significativa. L'imprenditrice digitale, 39 anni, ha raggiunto Barranquilla, città d'origine del compagno, per conoscere ufficialmente i suoi parenti. Tra momenti di convivialità, specialità locali e tradizioni colombiane, Ferragni ha ricevuto un'accoglienza calorosa che sembra aver rafforzato ulteriormente il rapporto con José e con la sua famiglia.