© Instagram | Chiara Ferragni in Colombia
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Dopo quasi tre settimane trascorse tra le meraviglie del Perù e della Colombia, la storia d'amore tra Chiara Ferragni e José Hernández è entrata in una fase particolarmente significativa. L'imprenditrice digitale, 39 anni, ha raggiunto Barranquilla, città d'origine del compagno, per conoscere ufficialmente i suoi parenti. Tra momenti di convivialità, specialità locali e tradizioni colombiane, Ferragni ha ricevuto un'accoglienza calorosa che sembra aver rafforzato ulteriormente il rapporto con José e con la sua famiglia.
José Hernández, originario della Colombia ma da dodici anni residente e professionalmente attivo a Milano, ha accompagnato Chiara nella sua città natale per le presentazioni con i familiari. Ferragni ha raccontato sui social alcuni momenti della permanenza a Barranquilla, mostrando la quotidianità trascorsa insieme ai parenti di José e lasciandosi coinvolgere dalle usanze del posto. Tra le esperienze ci sono stati assaggi della cucina locale, visite in luoghi caratteristici e anche un giro sulla chiva, il tradizionale autobus dai colori vivaci diventato uno dei simboli della cultura colombiana.
A colpire particolarmente Chiara è stato il modo in cui la famiglia di José ha scelto di accoglierla. Ad attenderla c'era infatti un biglietto scritto a mano e interamente in italiano, con un messaggio semplice ma molto affettuoso: "Benvenuta nella nostra famiglia, speriamo che ti senta come a casa tua".
Un gesto che l'imprenditrice digitale ha apprezzato molto e che, secondo quanto ha raccontato lei stessa, l'ha fatta sentire immediatamente parte della famiglia. Ferragni ha sottolineato anche le somiglianze tra il modo di vivere i rapporti familiari in Colombia e in Italia, descrivendo il senso della famiglia dei parenti di José come molto vicino a quello italiano, se non addirittura ancora più forte.
Tra le persone con cui Chiara sembra aver instaurato maggiore sintonia c'è soprattutto la mamma del compagno. Nelle immagini pubblicate durante il soggiorno le due compaiono più volte insieme, condividendo diversi momenti della vita familiare.
Le fotografie mostrano grandi tavolate, colazioni legate alle tradizioni locali e alcune uscite alla scoperta della città. Non sono mancati neppure momenti più informali, come le coccole al gatto di casa, Tina, e una visita alla statua dedicata a Shakira, altra figura strettamente legata a Barranquilla.
A conclusione della sua esperienza colombiana, Ferragni ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento rivolto direttamente ai familiari di José. L'imprenditrice ha raccontato di essere stata colpita dalla gentilezza ricevuta e dall'affetto con cui è stata coinvolta nella vita della famiglia.
"Grazie a tutti per avermi fatta sentire parte della famiglia", ha scritto Chiara, ricordando anche i venti giorni trascorsi tra Perù e Colombia. Per l'influencer è stato un periodo particolarmente intenso, durante il quale ha avuto modo di conoscere da vicino i parenti del compagno e di apprezzarne il modo di vivere.
Nel suo messaggio Ferragni ha definito i familiari di José "incredibilmente gentili" e ha evidenziato ancora una volta il loro forte senso della vita e della famiglia, che le ha ricordato molto quello italiano. La sua esperienza sudamericana, però, non sembra destinata a concludersi qui: "Non vedo l'ora di tornare per scoprire il resto dell'America Latina", ha aggiunto.
La relazione tra Chiara Ferragni e José Hernández è nata alcuni mesi fa proprio in Sudamerica, durante un viaggio compiuto dall'imprenditrice digitale lo scorso inverno. Da allora il legame tra i due è diventato sempre più importante, fino alla lunga estate trascorsa insieme lontano dalla frenesia della vita milanese.
Dopo il periodo difficile vissuto negli ultimi anni, Ferragni ha più volte lasciato intendere di considerare questa relazione una sorta di nuova partenza. A confermarlo era stata lei stessa parlando con i propri follower di una "relazione sana", descritta come una delle ragioni per cui oggi si sente finalmente più serena.
© Instagram | Valentina Ferragni in Brasile
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