Quello che per un certo periodo di tempo è stato un po' il segreto di Pulcinella, da qualche settimana è un dato di fatto noto ormai a chiunque, anche perché la principessa del Paddock ha più volte indossato degli outfit chiaramente pensati per enfatizzare la pancia. È il caso del vestito turchese che ha scelto di sfoggiare nel nuovo carosello.