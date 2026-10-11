© Instagram | Alexandra Leclerc
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Vestita come una principessa, la moglie del pilota della Ferrari è tornata a mostrarsi sul social in una serie di scatti con un abito da principessa
Per Alexandra Leclerc il momento del parto si fa sempre più vicino. Nelle ultime foto che ha pubblicato su Instagram, la moglie del pilota della Ferrari sfoggia con orgoglio il pancione, facendo sembrare lontani i giorni in cui le sue apparizioni pubbliche erano accompagnate da speculazioni su una possibile gravidanza in corso.
Quello che per un certo periodo di tempo è stato un po' il segreto di Pulcinella, da qualche settimana è un dato di fatto noto ormai a chiunque, anche perché la principessa del Paddock ha più volte indossato degli outfit chiaramente pensati per enfatizzare la pancia. È il caso del vestito turchese che ha scelto di sfoggiare nel nuovo carosello.
L'abito scelto da Alexandra Leclerc ricorda quelli indossati dalle principesse nelle fiabe (non a caso nei commenti c'è una gif con Cenerentola). Il vestito lascia le braccia scoperte e fascia il resto del corpo in modo elegante, andando a evidenziare la forma del pancione. Anche se è presente una scollatura, l'outfit non risulta volgare, soprattutto, perché Alexandra lo porta con grande classe.
Per quanto raffinati, gli accessori abbinati all'abito mantengono comunque una certa sobrietà: bracciale, collana e pochette sono color argento, tonalità che accompagna quella del vestito senza cercare di rubare la scena. A completare l'atmosfera principesca ci pensa la bellezza della location in cui sono state scattate le foto: la scalinata di uno degli hotel più esclusivi di Monte Carlo.
Parlando della prospettiva di diventare papà per la prima volta, Charles Leclerc ha recentemente dichiarato di provare una grande emozione. "Non vedo l'ora che succeda", ha ammesso, sottolineando che per lui anche Leo, il suo bassotto tedesco, fa parte della famiglia. "Lo consideriamo già come il nostro primo figlio e sarà meraviglioso diventare genitori una seconda volta".
© Instagram @alexandramalenaleclerc
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