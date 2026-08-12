Alessandra Ambrosio dice "sì": la proposta di Buck Palmer è da film

© Instagram | La proposta di Buck Palmer ad Alessandra Ambrosio
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Alessandra Ambrosio e Buck Palmer convoleranno a nozze. La supermodella brasiliana ha annunciato sui social la proposta di matrimonio ricevuta dal compagno, con una serie di immagini e video che documentano il romantico momento vissuto sulla spiaggia. Una relazione iniziata quasi due anni fa e arrivata ora a una nuova, importantissima tappa.
A fare da cornice alla proposta è stata una spiaggia tropicale, dove Palmer, 44 anni, si è inginocchiato davanti ad Ambrosio, 45 anni, per chiederle di sposarlo. La modella, che indossava un bikini, appare nelle immagini visibilmente felice mentre il designer australiano di gioielli le porge l'anello di fidanzamento.
La coppia ha voluto rendere ancora più suggestivo il momento con un grande cuore disegnato sulla sabbia e decorato con fiori tropicali rossi. In uno degli scatti pubblicati sui social compaiono inoltre quelli che sembrano essere due tatuaggi coordinati a forma di cuore, realizzati sui polsi di entrambi.
Ad accompagnare la raccolta di fotografie e filmati è stata una dedica particolarmente romantica di Alessandra Ambrosio. "Ti sceglierei in questa vita e in ogni vita. Ecco a noi, per sempre, amore mio", ha scritto la modella, aggiungendo le emoji dell'anello e delle scintille.
In un'altra delle immagini, i due mostrano il momento successivo alla proposta, mentre in un video si abbracciano al centro del cuore tracciato sulla sabbia e salutano una telecamera montata su un drone.
La notizia dell'imminente matrimonio ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori della coppia. Tra i commenti lasciati sotto il post c'è anche chi ha scherzato chiamando Ambrosio "Mrs. Palmer", mentre altri hanno celebrato la loro storia d'amore con messaggi entusiasti e auguri per il futuro insieme. La proposta arriva dopo una relazione che, negli ultimi mesi, era diventata progressivamente più visibile anche attraverso le apparizioni pubbliche e i momenti condivisi dalla coppia.
Ambrosio e Palmer avevano reso ufficiale la loro relazione nel dicembre 2024, quando erano stati fotografati mentre si scambiavano effusioni durante un evento di Art Basel a Miami. Alcuni mesi più tardi, nel marzo 2025, la modella aveva parlato della loro storia ai media americani, spiegando che entrambi amavano "vivere la vita al massimo". "Ci piace vivere la vita, trascorrere del tempo insieme e goderci ogni piccola cosa", aveva raccontato Ambrosio. Da allora, il rapporto tra i due è proseguito fino alla proposta di matrimonio arrivata dopo quasi due anni di frequentazione.
Lo scorso dicembre, la modella era stata fotografata sulle spiagge rocciose del Pernambuco, in Brasile, mentre Palmer le scattava alcune foto durante un improvvisato servizio fotografico. Ambrosio aveva indossato per l'occasione un bikini decorato con conchiglie.
Durante quella giornata, i due erano stati immortalati anche mentre si scambiavano un bacio. In alcune immagini era comparsa inoltre Anja, la figlia 17enne della modella, che ha una notevole somiglianza con la madre. Ambrosio ha infatti anche un figlio, Noah, 14 anni, entrambi nati dalla precedente relazione con Jamie Mazur.
Prima delle immagini dal Brasile, nell'ottobre dello scorso anno Ambrosio e la figlia Anja avevano partecipato insieme a Palmer a un evento pubblico a Los Angeles. I tre erano apparsi sul red carpet del Bravo Film Festival, in una delle rare occasioni in cui la modella aveva condiviso pubblicamente un momento di questo tipo con la figlia e il compagno.
© Tgcom24
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