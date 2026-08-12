Alessandra Ambrosio dice "sì": la proposta di Buck Palmer è da film

Ambrosio e Palmer avevano reso ufficiale la loro relazione nel dicembre 2024, quando erano stati fotografati mentre si scambiavano effusioni durante un evento di Art Basel a Miami. Alcuni mesi più tardi, nel marzo 2025, la modella aveva parlato della loro storia ai media americani, spiegando che entrambi amavano "vivere la vita al massimo". "Ci piace vivere la vita, trascorrere del tempo insieme e goderci ogni piccola cosa", aveva raccontato Ambrosio. Da allora, il rapporto tra i due è proseguito fino alla proposta di matrimonio arrivata dopo quasi due anni di frequentazione.