Alessandra Ambrosio in spiaggia è un angelo ad alto tasso erotico

Lei è un ex angelo e le sue immagini in spiaggia sono paradisiache. Alessandra Ambrosio, modella di Victoria’s Secret tra il 2004 e il 2017, 39 anni, si diverte sulla spiaggia di Santa Monica in bikini. Gli scatti della top model brasiliana mentre gioca a volley o si immerge in mare sono ad alto tasso erotico. Il reggiseno color porpora mette in risalto il seno con capezzoli a vista e il lato B fa capolino dallo slip striminzito.

Fa caldo in California e la Ambrosio approfitta delle belle giornate di sole per godersi ancora spiaggia e mare. Con gli amici ha giocato a pallavolo e per rinfrescarsi si è tuffata nelle acque dell’Oceano regalando degli scorci di pelle bagnata da far venire i brividi. Addominali tonici e abbronzatura dorata messi in risalto dal due pezzi rosso hanno contribuito a rendere le immagini perfette.

Il segreto della sua bellezza? La modella confessa di dedicare ogni mattina almeno 15 minuti per se stessa. Per fare yoga, stretching, meditazione. Così affronta al meglio la giornata e il suo fisico appare più bello e in forma che mai. La modella lo trasmette anche ai figli: “Mi assicuro di insegnare ai miei figli l'importanza di prendersi cura di se stessi, così ogni mattina prepariamo insieme deliziosi succhi e proviamo a fare qualche tipo di attività all'aperto” ha detto in una recente intervista.

