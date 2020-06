Alessandra Ambrosio e il suo topless birichino Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Con un calice di vino rosso in mano e una mise che più bollente non si può, la Ambrosio offre all'obiettivo scorci seducenti sul suo seno. Con una mano tra i capelli guarda in basso, poi rivolge lo sguardo dritto in camera, con le labbra socchiuse e un'espressione sensuale sul volto. I commenti si sprecano, tra apprezzamenti eleganti e altri decisamente più piccanti.

"Si sta facendo caldo qui", scrive Alessandra a commento di un altro scatto che la ritrae in bikini lambita dall'acqua mentre si gode un bagno in piscina. "Finalmente è estate", conclude nel post... ma a far salire le temperature non è tanto la bella stagione ormai iniziata ufficialmente, quanto la posa studiata e il reggiseno striminzito che mettono in risalto il suo décolleté esplosivo.

