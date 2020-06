Lo scopo è quello di sensibilizzare sull'inquinamento degli Oceani, ma i suoi follower non possono fare a meno di lasciarsi intrigare dalle curve mozzafiato di Alessandra Ambrosio . L'ex angelo posta scatti dal profondo degli abissi mentre nuota tra i delfini in bikini, sfoggiando un lato B da capogiro. Immersa nelle acque blu sembra una vera sirena sexy.

Alessandra Ambrosio sfoggia le curve da modella nell'Oceano Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Alessandra Ambrosio, bagno bollente con il fidanzato Nicolò Oddi

"Nel giorno del World Oceans Day abbiamo l'opportunità di aumentare la consapevolezza dei benefici che l'umanità trae dall'Oceano ed è nostro dovere individuale e collettivo usare le sue risorse in modo sostenibile", scrive la Ambrosio sulla sua pagina Instagram a corredo delle foto. "Il nostro pianeta blu ha bisogno della nostra protezione: i cambiamenti climatici, la pesca eccessiva e l'inquinamento da plastica fanno sì che i nostri oceani siano minacciati", prosegue nel suo messaggio, cercando di sensibilizzare i follower sul consumo eccessivo di plastica e sul problema della pesca non sostenibile.

LEGGI ANCHE >Alessandra Ambrosio, casa dolce casa tra spaghetti al sugo e bikini hot

Le tematiche ambientali sono sempre molto care ad Alessandra che, sulla sua pagina Instagram, ha celebrato anche il World Turtle Day e l'Earth Day, cogliendo l'occasione per sfoggiare una volta di più il suo corpo statuario in costumi striminziti. Sempre via Instagram ha manifestato anche il suo sostegno al movimento Black Lives Matter che ha preso il via in questi giorni negli Stati Uniti e si è diffuso in tutto il mondo.

Potrebbe interessarti anche: