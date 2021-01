Allenamenti da spiaggia, Alessandra Ambrosio è un angelo in bikini

Per Alessandra Ambrosio è sempre la stagione giusta per il bikini. Sulle spiagge brasiliane sfoggia un fisico mozzafiato in costume due pezzi striminzito, mentre si allena in riva al mare con il suo personal trainer. Tra addominali, squat e stretching le sue pose sono imperdibili e i paparazzi ne approfittano per scatenarsi con i flash.