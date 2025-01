“Caterina Balivo mi ha fatto qualche domanda su Fedez visto che siamo stati in vacanza insieme a Saint Barth – racconta Bianca Santoro – Caterina voleva scherzare, fare un po’ di gossip, io ho detto che tra me e Fedez non c’è nulla, siamo amici. Poi ho affermato di averlo sempre stimato, che è una persona simpaticissima, che entrambi siamo separati e che dopo una separazione serve tempo per riprendersi”.