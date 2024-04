Flavio Briatore festeggia il primo compleanno dopo il tumore al cuore

L'operazione e il ricovero al San Raffaele di Milano

Un mese fa, il 14 marzo, Briatore era stato operato al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco benigno. La Gregoraci non lo ho mai lasciato solo, confermando l'enorme affetto che li lega nonostante il matrimonio sia finito da tempo. Insieme al figlio Nathan Falco, infatti, continuano a essere una famiglia nel bene e nel male. Per questo la conduttrice non si è mossa dal lettino di ospedale per tutta la durata del ricovero, supportandolo nei giorni più difficili. "In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio”, aveva scritto lei condividendo l'immagine delle loro mani intrecciate.