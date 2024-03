Briatore ha ammesso anche di aver pregato: "Noi esseri umani siamo egoisti, in quei momenti ti aiuta tutto. Però voglio al più presto andare nella Cattedrale di Monte Carlo, lo sento". Racconta quindi come ha scoperto il tumore all'ospedale San Raffaele di Milano: "Era il 14 marzo e dovevo prendere dei beveroni per la colonscopia e la gastroscopia, ma il professor Zangrillo è venuto e ha interrotto tutto: 'Dobbiamo addormentarti per una verifica, dalla Tac abbiamo visto una cosa che non ci piace nel cuore'. Quando mi sono svegliato, l’analisi era chiara: tumore benigno, da operare subito". Così Flavio è tornato a Monaco: "Il 18 era il compleanno di Nathan Falco. L’ho festeggiato con la madre, il mattino dopo sono tornato al San Raffaele: alle 14 mi hanno operato".

Le polemiche sui social

Non sono mancate le polemiche. Sui social c’è chi ha scritto che la "prevenzione è roba da ricchi". "È vero, siamo dei privilegiati - spiega Briatore - Dovremmo tutti poter fare i check up. Ci sono cose per le quali centro, destra e sinistra dovrebbero essere uniti e una è il diritto alla salute... C’è chi mi ha accusato di non pagare le tasse in Italia, ma di essere venuto a curarmi qui. Sono i soliti. Intanto per curarmi a Milano ho pagato, non l’ho fatto gratis. E l’ho scelto perché pur avendo vissuto in America, a Londra, in Francia, il livello degli ospedali italiani resta il più alto. Quanto alle tasse le pago anche in Italia, esattamente come le pago in tutti i Paesi nei quali ho delle attività. Mi sono trasferito a Monte Carlo dieci anni fa, ma in Italia non vivo da 40 anni: da allora non ho più un conto corrente italiano! A Monaco ho 350 dipendenti, a Londra 200, li ho a Riad e a Dubai. In Italia spero di poterne assumere presto altri".