Flavio Briatore passeggia per Monte Carlo: "Fate prevenzione e pregate"

Flavio Briatore , reduce da un'operazione per un tumore al cuore , posta un video sui social per ringraziare tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto e calore in questi giorni difficili.

Tgcom24



Il messaggio social di Flavio Briatore Flavio Briatore, in abbigliamento casual, si gode il sole di Monte Carlo. Ora che il peggio è passato si rivolge ai follower per rassicurarli sul suo stato di salute e dimostrare gratitudine per la vicinanza che gli hanno manifestato in questi giorni: "Ragazzi volevo dirvi che sto bene. Intanto volevo ringraziarvi tutti perché mai più mi immaginavo di avere così tante manifestazioni d'affetto da parte di tantissima, tantissima gente". Il calore non arriva solo dai social, ma anche di persona da chi lo incontra per strada: "Ieri ho fatto una passeggiata e c'era un mucchio di gente che mi salutava, mi stringeva la mano e mi chiedeva come sto. Sto bene, non posso ringraziare personalmente tutti", ha detto nel video.

Flavio Briatore: "Dovremmo tutti poter fare i check up" Riguardo alla prevenzione, all'indomani dell'operazione al cuore Flavio Briatore aveva detto al Corriere della Sera: "È roba da ricchi, mi hanno detto. È vero, siamo dei privilegiati. Dovremmo tutti poter fare i check up. Ci sono cose per le quali centro, destra e sinistra dovrebbero essere uniti e una è il diritto alla salute". Briatore ha specificato anche: "Intanto per curarmi a Milano ho pagato, non l’ho fatto gratis". Ricevere la diagnosi è stato un duro colpo: "Ero spaventato e pregavo", ha ricordato.