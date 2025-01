A marzo 2023 Fiammetta Cicogna aveva annunciato in un’intervista al settimanale F la rottura con il compagno Carl Hirschmann. “Carl per me è stato libertà. Però, molto presto, è diventato anche la mia prigione - aveva detto la Cicogna - Mi sono dedicata totalmente al nostro amore, ai suoi spostamenti e al suo lavoro, abbandonando il mio per restare al suo fianco. Eppure, mi era chiaro da subito che un uomo così sarebbe stato un mal di testa, lo sapevo, ma mi sono lasciata comunque avvolgere. Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola: con me cambierà, io lo salverò”.