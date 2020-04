Fiammetta Cicogna, svezzamento alternativo per le sue gemelle

Il 6 settembre dello scorso anno, Fiammetta Cicogna è diventata mamma delle gemelle Gaia e Gioia , avute dal compagno Carl Hirschmann. Per loro, la conduttrice ha ideato uno svezzamento molto particolare: niente latte e biscotti, ma tacchino, menta, indivia, carote, quinoa e fiocchi d'avena. Una dieta che, assicura, non solo fa bene alla salute delle sue bambine ma le fa anche divertire a scoprire cibi e sapori sempre nuovi.

L'alimentazione che la Cicogna propone alle sue piccoline non è scelta a caso, ma elaborata in collaborazione con una sua amica nutrizionista. E' basata sulle regole della dieta funzionale degli adulti, di cui la stessa Fiammetta è una sostenitrice convinta sin da quando è iniziata la sua gravidanza. "Ho rivoluzionato il mio modo di mangiare, per cominciare ho re-inserito nella mia alimentazione i carboidrati che non mangiavo mai, mettendo la pasta alla sera. Questo regime alimentare mi ha cambiato la vita! Avevo sempre colpi di sonno a metà giornata, adesso sto benissimo" ha raccontato sui social, svelando di aver preso solo 11 kg durante la dolce attesa.

Per questo motivo la modella prepara per le gemelle squisiti manicaretti a base di tacchino saltato con quinoa e menta o frullati di banana e latte di mandorla non zuccherato. "Le proteine dai 6 mesi, adesso anche i calamari", spiega ai follower che le chiedono pareri. Latte e biscotti sono vivamente sconsigliati: "So che è nella cultura italiana da sempre e me lo sono pappata anche io, ma a valori nutrizionali sani sta proprio a zero. Piuttosto l’avena o la quinoa soffiata". Soprattutto quest'ultima pare incontrare il gusto di Gaia e Gioia: "A loro piace tanto, è divertente al palato, leggera, contiene pochi carboidrati ed è senza glutine". Le piccole sembrano apprezzare molto le proposte culinarie della mamma, e mangiano tutto con avidità. Anche i follower della modella sono affascinati dal suo svezzamento innovativo e le loro domande si dividono tra scetticismo e curiosità.

