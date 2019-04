Fiammetta Cicogna incinta: in arrivo due gemelli

Un bel pancione pronunciato, una foto sexy a Taormina, e finalmente la conferma di tutti i rumors: Fiammetta aspetta due gemelli da Carl. I due sono innamoratissimi e lei qualche tempo fa, in occasione dell'anniversario scriveva a lui: “Grazie per questo anno, che oltre alle mille fantastiche avventure, ha anche avuto tante difficoltà da affrontare insieme. Sì perché la vita vera insieme non è sempre facile e anche se questo mondo di foto mostra solo la faccia eccitante della medaglia, sento la responsabilità di dire ai miei 200mila follower che al di qua della camera siamo tutti uguali, con le stesse difficoltà, momenti di debolezza, preoccupazioni. Perché il gioco pericoloso di questo finto reality è far credere che ci siano situazioni, vite e coppie perfette, che fanno crescere ansia, senso di inadeguatezza e poca autostima ai tanti follower che seguono la quotidianità dei loro social heroes. Sono esperta di Amore quanto voi ed il consiglio che vi posso dare è quello di non soffermarsi a quello che “si deve fare”, ma trovare quella verità nella coppia che è solo vostra, creare un grande progetto comune ed in base a quello mandare giù rospi se ne vale la pena, capire gli errori dell’altro e migliorarsi insieme, perdonare se dall’altra parte c’è voglia di recuperare, non fare vendette, non fare minacce e lasciare liberi, se se ne deve andare va’, se deve restare resta. Amare è liberare e cercare di rendere la vita dell’altro il più divertente e semplice possibile...”.

Fiammetta e Carl si sono conosciuti per caso a Milano e da allora non si sono più lasciati. Lui nel suo passato amoroso vanta parecchie storie con modelle e anche con Britney Spears.