Pancioni di primavera, guarda le vip in dolce attesa

Meghan Markle apre la carica dei pancioni di primavera, ma sono molte le vip in dolce attesa che sfoderano le curve. Gravidanza agli sgoccioli per Tina Kunakey che aspetta il suo primo bebè dal marito Vincent Cassel. Primo figlio anche per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione e pure per Giorgia Gabriele e Andrea Grilli: entrambe partoriranno in piena estate. Jessica Melena e Ciro Immobile daranno il benvenuto al loro terzogenito a settembre; mentre arriverà un fiocco rosa per Cristel Carrisi. Sfoglia la gallery e guarda i pancioni vip...