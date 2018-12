Ferragnez sulla neve: baci e shooting ad alta quota

Baci bollenti sulla neve candida, pose romantiche sul balcone di casa con vista sulle vette innevate, piscina in famiglia, cene, regali e spirito natalizio sui Ferragnez che si sono rifugiati all'Ape di Siusi in Alto Adige. Chiara Ferragni sfoggia tutti gli outfit invernali preparati per questa vacanza di fine anno. Non perde occasione per fare storie e postare. Con lei anche le sorelle, tutti rigorosamente tres-chic.