Fedez e la riffa di Natale: guarda i regali degli amici

Serata in allegria al ristorante per Fedez, Chiara Ferragni gli amici più cari e i "Cavalieri". Brindisi di Natale, pacchetti e pacchettini sul tavolo per dare inizio alla riffa. Sergio torna bambino con un trenino in legno tra le mani, nella scatola indirizzata a Ceskiello c'è uno slip nero profumato. Nel pacchettino di Luca ci sono una manciata di preservativi scaduti nel 2011. Mattarello in legno per il "Gurma". Il rapper invece si porta a casa un pesce di cioccolato e delle mollettine a forma di margherita.