Ferragnez in luna di miele: Fedez gioca, Chiara posa

Finalmente la sospirata luna di miele dei Ferranez! Alle Maldive, come promesso, il rapper e la blogger, che si sono uniti in matrimonio lo sorso 1 settembre a Noto in Sicilia, si godono le vacanze di coppia. Il piccolo Leone è rimasto con i nonni e loro si scambiano baci romantici sulla sabbia. Neanche troppo a dire il vero. Chiara Ferragni si diverte a posare come sempre per i social e Fedez gioca a calcetto...