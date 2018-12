Chiara Ferragni "vende" a caro prezzo i suoi segreti di bellezza: 650 euro per una MasterClass sul make-up

Il primo appuntamento è fissato per il 9 febbraio 2019: Teatro Vetra di Milano . Ed è già sold out. Costo del biglietto? Fino a 650 euro! Non è il concerto di un big internazionale e nemmeno uno spettacolo teatrale. Si tratta della prima masterclass di make-up tenuta da Chiara Ferragni insieme al suo truccatore Manuele Mameli. La famosa influencer, nonchè moglie di Fedez , svelerà, a caro prezzo, i suoi segreti di bellezza. Ed è proprio il prezzo a far discutere...

Pare infatti che il biglietto normale per partecipare alla MasterClass dalla durata di circa quattro ore (pomeridiane), costi 350 euro e dia diritto, oltre che ad un posto a sedere nel terzo settore del teatro e ad un buffet in Californian style, anche ad una make up bag Beauty Bites da 150 euro e all’attestato di partecipazione alla MasterClass.

L'Exclusive ticket costerebbe invece 450 euro, con posto a sedere nel settore centrale del teatro e una make up bag del valore di 350 euro.

E poi c'è il biglietto Vip da 650 euro, che include anche la foto con l’influencer e il make-up artist Manuele Mameli, una borsetta Beauty Bites da 500 euro, l'ingresso prioritario nel teatro con uscita prolungata fino alle 20, posti a sedere sotto palco e la possibilità di personalizzare il proprio make up look con professionisti di Sephora e prodotti Lancome. E sembra sia stato proprio questo ticket ad andare a ruba.



Le date? A quella del 9 febbraio, vista l'affluenza, se ne sarebbe già aggiunta una supplementare il 10.

Miss Ferragni è sempre più lanciata... sulle orme di Kim Kardashian, che in America ha costruito un vero e proprio business proprio con le MasterClass di bellezza.