Ferragnez felici, Vittoria torna a casa dall'ospedale

Ricoverata da domenica in un ospedale milanese specializzato nella cura dei più piccini, Vittoria Lucia può finalmente tornare a casa. Fedez posta nelle Storie l’immagine felice della sua secondogenita avuta da Chiara Ferragni sul passeggino all’uscita dal reparto che l’ha ospitata negli ultimi giorni per un brutto virus. La piccola ha ancora attacco al piedino il saturimetro per controllare i valori di ossigenazione, ma il suo sorriso la dice lunga.

Il rapper lo aveva anticipato qualche ora prima, in serata: “Dai che domani si torna a casa”. E così è stato. Per Vittoria sono arrivate le dimissioni e finalmente potrà riabbracciare il fratellino Leone. In casa Ferragnez è anche il compleanno di nonna Marina, una doppia gioia per rallegrarsi e festeggiare.



Colpita da un virus banale ma che nei neonati può causare seri problemi, Vittoria era stata portata una prima volta in pronto soccorso e dimesso diverse ore dopo una flebo e con una cura da fare a domicilio. La situazione però è peggiorata e l’influencer è tornata in ospedale con la bambina che è stata tenuta sotto osservazione per qualche giorno finché si è ripresa e si sono ristabiliti i valori giusti di ossigenazione. Per i Ferragnez finalmente li attende un weekend di relax e coccole. “Che settimana” aveva scritto il rapper facendo intendere l’ansia e la tensione della famiglia.

