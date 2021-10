Chiara Ferragni tranquillizza i follower: "Vittoria migliora ogni giorno"

I follower di Chiara Ferragni e Fedez erano preoccupati per le condizioni di salute della loro secondogenita, in ospedale a causa di un virus influenzale. Così l'influencer li ha voluti tranquillizzare con un post social: "Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate".

Chiara Ferragni ha postato uno scatto in cui lei, Vitto, Leo e Fedez posano insieme sorridenti, preso dal suo vasto archivio di immagini di famiglia, per dare la bella notizia a chi la segue. "Una vecchia foto perché onestamente non vedo l'ora di essere a casa con la mia famiglia riunita. Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate. Vedere la tua piccola malata è davvero l'esperienza più spaventosa che si possa provare e la salute è veramente il lusso più grande, non lo dimenticate mai", scrive su Instagram.



Chiara è in ospedale da un paio di giorni insieme alla sua Vittoria. "Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene" aveva spiegato sui social. Già venerdì erano state alcune ore in pronto soccorso per lo stesso motivo. Ora che la situazione sembra sulla via del miglioramento anche i fan dei Ferragnez tirano un sospiro di sollievo.

